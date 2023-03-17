ما علاقة الزمالك؟.. 10 ملايين دولار تبعد «الشناوي» عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة في مصير مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تراجع أداء حارسه الاول محمد الشناوي.

ووفقا لوسائل إعلام، فقد تقرر الإبقاء على محمد الشناوي بين مقاعد بدلاء الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من المباريات الباهتة التي ظهر فيها مع الفريق، آخرها في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، والتي انتهت بخسارة الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وخلال الأيام الماضية، تردَّد أن الأهلي سيدخل في مفاوضات مع الحارس الثاني للمنتخب الوطني بعد محمد الشناوي، حيث انحصرت الترشيحات مؤخرا بين أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ومحمد صبحي ومحمد عواد، حارسي الزمالك.

ويعد أحمد الشناوي أبرز المرشحين ليكون بديل محمد الشناوي في الأهلي، خاصةً أن حارسي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي لا يزال عقديهما ممتدا مع القلعة البيضاء.

شوبير يحسم الأمر

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي يتم تداولها بشأن اقتراب أحمد الشناوي من الانتقال للأهلي بعد نهاية الموسم الجاري.

وخلال تقديم برنامجه عبر فضائية "أون تايم سبورت"، استعرض شوبير جزءا من عقد أحمد الشناوي مع بيراميدز، يتضمن بندا قد يبعد الشناوي عن الانتقال للأهلي.

ونص البند على "حظر بيع أحمد الشناوي خلال مدة تعاقده مع بيراميدز إلى النادي الأهلي، وفي حالة مخالفة ذلك، يلتزم بدفع 10 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 308 ملايين جنيه مصري."

وتم صياغة ذلك البند في العقد بعد انتقال أحمد الشناوي من الزمالك (الطرف الأول) إلى بيراميدز (الطرف الثاني) عام 2018، بعدما ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات مع الحارس للتعاقد معه.

ويتبقى عامين ونصف في عقد أحمد الشناوي (31 عاما) مع بيراميدز، حيث ينتهي في 30 يونيو 2025.

ويُعد أحمد الشناوي الحارس الأساسي لبيراميدز خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 28 مباراة بجميع المسابقات.

ولعب الشناوي 21 مباراة في مسابقة الدوري المصري، وسبع مباريات في مسابقة الكونفدرالية، واستقبلت شباكه 21 هدفا هذا الموسم حتى الآن، بينما خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.