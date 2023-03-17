شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار القطن الكاميرونى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي فريق الأهلي نظيره القطن الكاميروني فى السادسة مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال أفريقيا.

وبدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى ثلاث هزائم أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام الاهلى بثلاثية دون رد.

أكد هامان جابريل، المدير الفنى لنادى القطن الكاميرونى، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى، حيث قال للاعبيه:"لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم كل ما لدينا داخل أرضية ملعبنا ووسط جماهيرنا ، ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء".

وأضاف جابريل: "الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا وهو ما يصعب من مهمتنا أكثر بعد خسارة المارد الأحمر من صن داونز بخماسية، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر".

وواصل مدرب القطن الكاميروني: "الأهلي عملاق الكرة الأفريقية ولديه كل الاحترام وسنحاول بذل كل ما لدينا أمامهم لمحاولة خطف أي نقاط، وما نحاول تحقيقه مع القطن الكاميروني في الوقت الحالي خاصة مع الصعوبات الكبيرة المالية التي نواجهها لكننا نحاول التعامل معها".