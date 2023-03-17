شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مشجع فى مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع، في مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا بإستاد الدفاع الجوى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بالمغرب.

وأعلن ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى ، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" . خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني . خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة. محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف . الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.

قال ميكالي في تصريحات تليفزيونية، "سنبدأ معسكرنا يوم 15 ولدينا 4 فرق مرتبطين بمباريات أفريقية الوقت ضيق بالنسبة للتجمعات الخاصة بنا لدينا 6 أو 7 لاعبين أساسيين في المنتخب الأولمبي مرتبطين بأنديتهم للمشاركة في البطولات الأفريقية لكننا سنعمل على الإيجابيات ونحدد ما نريد إصلاحه".

وأضاف،"نواجه زامبيا بهدف واحد لا غير وهو الفوز ولا بديل عن ذلك، فريقنا بالكامل سوف يتجمع يوم 20 وهذا وقت بسيط جدا قبل المباراة لكننا سنبذل أقصى جهد لنا بالطبع"

واختتم، "من يوم 15 وحتى 18 سنعمل مع اللاعبين الصغار في المنتخب الأولمبي ثم يبدأ انضمام اللاعبين الأكبر سنا من أجل العمل، ولدينا استراتيجية مع كل مجموعة".

وانتقل ميكالي للحديث عن تواصله أسبوعيا مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول، قائلا: "أتواصل مع روي فيتوريا شبه أسبوعيا، مقيمين في نفس المكان وهذا يسهل علينا المحادثات والأمور"

وأضاف، "نتحدث عن احتياجات المنتخب الأول فهو الهدف الأهم بالطبع وكل ما يحتاجه سيتم توفيره"

وواصل، "نتحدث عن الخطط والأفكار المستقبلية سواء على المدى القريب أو البعيد ومهم فكرة كيفية الأداء في المباريات لدينا نقاط مشتركة كل واحد له خصوصياته ولكن الطريق واحد وهي خدمة الكرة المصرية بالرغم من اختلاف المنهجية على المستوى الفني".

وطالب روجيرو ميكالي بالحفاظ على منتخب الشباب رغم الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا الأخيرة كاشفا النصيحة التي وجهها لمحمود جابر مدرب منتخب الشباب، قائلًا:"كنت دوما أنصح محمود جابر بأن يتحلى بالهدوء فالناس تعلم أن تدريب تلك الفئة السنية ليس أمرا سهلا"

أضاف: "تلك الفئة يمكن أن تظهر معها بمستوى عالي وممكن العكس الشعب في مصر شغوف بكرة القدم مثلما هو الحال في البرازيل"

وواصل: "طالبت محمود جابر دوما بالهدوء حتى يظهر اللاعبون بمستوى ذهني مميز ولكني رأيت استعجال بعض الشئ وقد يكون هذا طبيعي بالنسبة لخوض البطولة على ملعبنا والتحدي في تلك الفترة كان يكمن في فكرة التحكم في مثل هذه الأمور وعمل استقرار في الأداء"

وتابع:"منتخب الشباب كان يحتاج إلى هدف لتغيير الوضع العام ومن ثم تبدأ الانطلاقة الجيدة ولكن تراكم الأداء الغير مستقر مع استقبال الأهداف ساهم في السقوط"

واختتم:"علينا المحافظة على منتخب مصر للشباب يمكن أن يكون السقوط سببا في وجود نضج في أفكارهم وقوة في الشخصية واستقلالية حتى يفعلوا شئ في المستقبل"