شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حكم مباراة الزمالك و شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى الأبطال ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم ، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويدير القاء تحكميا طاقم ليبى مكون من معتز إبراهيم حكماً للساحة ، ويعاونه عطية عيسى مساعد أول ووحيد الجهاوي مساعدا ثانيا، وعبد الرحمن حرويدة حكما رابعا.

وسبق ادار معتز إبراهيم مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، و 3 مباريات في كأس الكونفدرالية الافريقية ، بالإضافة إلى دورى ابطال افريقيا.

وسبق وأدار الليبي معتز إبراهيم مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما .

الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.