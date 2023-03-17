شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يشيد بالانضباط فى الرخصة A.. والكاس "كابتن المدربين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، بانضباط والتزام المدربين في محاضرات الرخصة A بمركز تدريب المنتخبات الوطنية ، وحرصهم الشديد علي الاستفادة من المحاضرات والتفاعل المستمر مع المحاضرين والمشاركة في التطبيق العملي بايجابية كبيرة.

أضاف جمال محمد على أنه تم اختيار الكابتن أحمد الكاس كابتن للمدربين ، وتبدأ المحاضرات يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا وتستمر الدورة الأولي حتى غدا السبت، ثم ينتقل المدربون إلى الأندية لتطبيق ما درسوه لمدة 15 يوما وكتابة تقارير ثم العودة للدورة الثانية.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.