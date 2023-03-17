الأهلى يخوض مرانا خفيفا بالفندق استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً خفيفاً بالفندق استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

لا بديل للأهلي سوى الفوز على القطن في مواجهة الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، منتظرا نتيجة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد الهلال السوداني والمقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022