شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى الأبطال قبل مواجهة شباب بلوزداد الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل حينما يحل ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك فى أربعة جولات بدور المجموعات بدورى الابطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السوداني.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد فى الـ17 من مارس الجارى، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.