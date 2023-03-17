الامارات | كريستال بالاس يقيل مدربه النجم الفرنسي السابق فييرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب، والنجم الفرنسي السابق باتريك فييرا اليوم. ولم يفز بالاس في آخر 11 مباراة بالدوري ويحتل المركز 12 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط. وجاءت إقالة فييرا عقب الخسارة 1-صفر من برايتون يوم الأربعاء الماضي وهي الثالثة على التوالي في الدوري.