الامارات | كريستال بالاس يقيل مدربه النجم الفرنسي السابق فييرا

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يقيل مدربه النجم الفرنسي السابق فييرا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن إقالة المدرب، والنجم الفرنسي السابق باتريك فييرا اليوم. ولم يفز بالاس في آخر 11 مباراة بالدوري ويحتل المركز 12 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط. وجاءت إقالة فييرا عقب الخسارة 1-صفر من برايتون يوم الأربعاء الماضي وهي الثالثة على التوالي في الدوري.
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