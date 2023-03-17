الامارات | مدرب أرسنال: الخروج من الدوري الأوروبي صدمة هائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لارسنال خروج فريقه من دور الستة عشر للدوري الأوروبي على يد سبورتينج لشبونة البرتغالي بأنه "صدمة هائلة" لكنه دعا لاعبيه لاستعادة إتزانهم سريعا والتركيز على مطاردة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكمل سبورتنج لشبونة البرتغالي عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على مضيفه أرسنال الإنجليزي مساء أمس، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقا للائحة البطولة، بعد تعادلهما 3 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن بالتعادل 1 / 1، فيما انتهى لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، بالتعادل 2 / 2.

وبادر أرسنال بالتسجيل عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لنجمه السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 19، بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي التي ارتدت من يد الإسباني أنطونيو أدان، حارس مرمى الضيوف. وفي الشوط الثاني، أدرك سبورتنج لشبونة التعادل بواسطة بيدرو جونسالفيس في الدقيقة 62، عبر تسديدة رائعة من منتصف الملعب، حيث وضع الكرة ساقطة (لوب)، مستغلا تقدم آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال من مرماه دون داع.

ولم يتغير الأمر خلال الوقت الإضافي، الذي شهد طرد الأوروجواياني مانويل أوجارت لاعب سبورتنج لشبونة في الدقيقة 119، لحصوله على الإنذار الثاني، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق البرتغالي. ولدى سؤاله عن حجم الصدمة التي يشعر بها، أجاب ارتيتا "نعم هي صدمة هائلة". وأضاف "أردنا حقا التقدم في البطولة والمنافسة على اللقب، حاولنا طوال 120 دقيقة وخلال ركلات الجزاء الترجيحية، ولم يكن ذلك كافيا". وأشار "بالنظر إلى أنفسنا، الأمر بدأ بشكل صعب عبر خسارة جهود تومي (تاكيهيرو تومياسو) و(ويليام) ساليبا وهذا جعل من الصعب التعامل مع المباراة لأن التغييرات كانت محدودة ولم يستطع بعض اللاعبين المشاركة طوال 90 دقيقة".