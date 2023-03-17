الفرصة الأخيرة.. الأهلي في مهمة صعبة أمام القطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الأهلي ضيفاً على فريق القطن الكاميروني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "بي إن سبورت 4".

ترتيب المجموعة

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

الأهلي واستغلال الفرصة الأخيرة

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان غدا السبت، من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز، فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال السوداني على صن داونز الجنوب إفريقي تبخر آمال الأهلى فى التأهل رسميا، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

الغيابات

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصدر داخل النادي الاهلي، أن عدد غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني قد ارتفع إلى 7 لاعبين بعد انضمام ياسر إبراهيم للقائمة، بينهما أكرم توفيق وكريم فؤاد ظهيري الجانب الأيمن، واللذان تشير التقديرات لغيابهما لنهاية الموسم.

وقالت الصحيفة إن ياسر إبراهيم انضم لغيابات الأهلي أمام القطن، هذا بجانب الرباعي أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو، بالإضافة إلى محمد فخري ومحمد متولي.

وأكدت أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، استبعد من حساباته الثنائي أيمن أشرف، والبرازيلي برونو سافيو، مما جعلهم ضمن الغيابات المنتظرة أمام القطن.

وأضافت أن كولر فضل استبعاد محمد فخري من لقاء القطن الكاميروني لعدم جاهزيته بعد إصابته بنزلة برد في الأيام الماضية، هذا بجانب أن محمود متولي، مدافع الفريق يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مباراة الأهلي أمام القطن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (او علي لطفي).

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

في الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج (او محمد مجدي أفشة) وبيرسي تاو (او حسين الشحات) وأحمد عبد القادر.

في الهجوم: محمد شريف.