شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام شباب بلوزداد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويفتقد فريق الزمالك فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى لجهود كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة وعمر جابر وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية ومصطفى الزنارى لأسباب فنية.