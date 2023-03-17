شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من الاندفاع الهجومى أمام إسكو كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، من المجازفة بالاندفاع الهجومى دون تأمين خط الظهر، وذلك فى مباراة إسكو دى كارا المرتقبة، والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث شدد مدرب فيوتشر، على أهمية عدم استقبال أى أهداف يمكنها أن تشكل ضغط على الفريق خلال اللقاء.

كما حذر على ماهر من التسرع فى إنهاء الهجمات، مؤكداً ضرورة استغلال كل فرصة تتاح للاعبين على المرمى، خاصة أن الفريق يبحث عن الفوز فقط للحفاظ على فرصته فى التأهل إلى ربع النهائى.

ومن المقرر أن تشهد مباراة فيوتشر تواجد على ماهر فى قيادة الفريق لأول مرة من على الخطوط بعدما قاده طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وبدأ على ماهر إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة فى الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وإسكو كارا في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء علي ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار في انتظار تعثر الجيش الملكي لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، ومنح علي ماهر لاعبي فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.