شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة ياسر إبراهيم فى مباراة الأهلى والقطن بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فى حكم المؤكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلى عن مباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى اليوم بدورى أبطال أفريقيا للإصابة.

واشتكى ياسر إبراهيم من آلام فى السمانة عقب مباراة صن داونز الأخيرة بدورى الأبطال ولم يُشارك فى التدريبات التى أعقبت مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا التي خسرها الأحمر (2/5) سوى مرة واحدة ولم يكمل المران.

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، فى المقابل تكبد القطن أربعة هزائم متتالية فى مجموعه وتأكد وداعه للبطولة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.