شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة القطن الكاميرونى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية تجمع بين الأهلى والقطن الكاميرونى، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، علما بأن الأهلى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل القطن المركز الأخير بلا نقاط.

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة. خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة لدور المجموعات، ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات، فيما تعادل وتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة.