شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل محمد لطيف شيخ المعلقين فى الكرة المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، ذكرى رحيل محمد لطيف لاعب المنتخب الوطنى والزمالك الأسبق، وأحد أشهر معلقى الكرة عبر تاريخ، والذى لقب بشيخ المعلقين عقب اعتزاله كرة القدم، ووافته المنية فى 17 مارس 1990.

ولد لطيف فى 23 أكتوبر عام 1909 بمحافظة بنى سويف، ليلتحق بمدرسة الخديوية ويصبح قائد الفريق والجناح الأيمن، وحقق مع مدرسته لقب كأس المدارس عام 1920، وفى عام 1927 وفي أول مباراة مع المدرسة الخديوية أمام المدرسة السعيدية تم اختياره للعب في الفريق الأول للمدرسة ضد مختار التتش وعبد الرحمن فوزى.

وفى عام 1928 وقع اختيار حسين حجازى مثله الأعلى عليه للعب لفريق الزمالك مقابل 3 قروش فقط، ليترك بصمة كبيرة فى أول مباراة، حيث شارك أمام الأهلى وسجل هدف المباراة الوحيد لينضم بعدها لمنتخب مصر.

لعب محمد لطيف العديد من المباريات مع منتخب مصر، وكانت أول مباراة له عام 1932، وشارك فى كأس العالم عام 1934 بإيطاليا بالإضافة إلى أولمبياد برلين.

بدأ لطيف مسيرته الاحترافية فى نادى رينجرز، والذى لعب ضمن صفوفه 3 سنوات بمساعدة مستر سامسون، مراقب التربية البدنية بوزارة المعارف والذى قرر استدعاءه لسفر إلى إنجلترا فى بعثة علمية لأنه أفضل رياضى فى ذلك العام، وتم الاتفاق مع مدرب منتخب مصر على أن يلعب لطيف لفريق رينجرز طوال فترة البعثة.

بدأ لطيف مسيرته الاحترافية مع رينجرز بشكل مميز، حيث سجل هدفًا فى أول مباراة له مع الفريق ضد نادى داندى، واستمر مع فريقه طوال مدة دراسته.

عام 1937 عاد لطيف من أسكتلندا إلى مصر بعد انتهاء فترة دراسته، ليعود للعب مرة أخرى في صفوف الزمالك لمدة 8 سنوات ليقرر الاعتزال عام 1945.

عقب اعتزاله كرة القدم اتجه محمد لطيف للتحكيم، ومن ثم اتجه للتعليق على مباريات كرة القدم ليصبح أيقونة التعليق فى تاريخ الكرة المصرية.

ويعتبر محمد لطيف هو المحترف المصري الحقيقي الأول فى تاريخ الكرة المصرية، رغم وجود حسين حجازى الذى سبق له اللعب فى إنجلترا، لكن لطيف يعتبر هو أول محترف حقيقي، وكانت له بصمة جيدة فى الاحتراف.