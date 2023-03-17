شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل جولة الحسم فى دورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، فى المقابل تكبد القطن أربعة هزائم متتالية فى مجموعه وتأكد وداعه للبطولة.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.