شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل حينما يحل ضيفاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائرى الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 20.58 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائر 13.40 مليون يورو.

الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد فى الـ17 من مارس الجارى، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.