«لا بديل عن الفوز».. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام شباب بلوزداد الجزائري الليلة بدوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الزمالك ضيفا على فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويليه، بحضور 50 ألف متفرج، في مباراة يدخلها الفريق الأبيض تحت شعار "أكون أو لا أكون"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 4".

ترتيب المجموعة

يحتل فريق الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما يحل شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي فريق الزمالك بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني المجموعة بالتواجد بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

لا بديل عن الفوز

وتتمثل صعوبة مباراة الزمالك أمام بطل الجزائر كونها مصيرية، حيث تحدد بنسبة كبيرة مشوار الأبيض، من استمرار آماله في المنافسة على بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو التوديع في حال حقق فارس ميت عقبة أي نتيجة غير الفوز، خصوصاً في ظل تعقد موقفه في ترتيب المجموعة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في عقر داره حتى يصل للنقطة السابعة، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام المريخ السوداني في الأول من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة ليصل للنقطة العاشرة، ويضمن التأهل رسميا إلى دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الترجي وشباب بلوزداد ضمن منافسات نفس الجولة.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- سيف الجزيري- مصطفى شلبي.

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ نبيل الكوكى المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائرى مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليكسيس جويندوز

خط الدفاع: سفيان بوشار - مختار بلختير - يوسف لعوافي - معاد حداد

خط الوسط: حسام الدين - زكريا دراوي - أكرم بوراس

خط الهجوم: محمد بلخير - أنايو إيوالا - ليونيل وامبا.