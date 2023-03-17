شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير حارس الأهلى الصاعد يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ23، حيث ولد الحارس الشاب فى 17 مارس عام 2000، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.

وعلى درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل وجود العديد من الأسماء المميزة في عالم حراسة المرمى بالكرة المصرية، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.

ولم يخض مصطفى شوبير أى مباراة الموسم الحالى بقميص الأهلى، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق فى جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

وتعرض مصطفى شوبير للإصابة بقطع في غضروف الركبة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة وأجرى جراحة في قطر وتعافى من الإصابة ليصبح جاهز للمشاركة مع الاهلى.