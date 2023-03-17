شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش فى لندن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور النهائى ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، التى استضافتها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وودع الثنائى المصرى على فرج ومصطفى عسل منافسات الدور نصف النهائى، بينما يلتقى فى المباراة النهائية كل من، النيوزيلندى بول كول والويلزى جويل مكين.

وخسر مصطفى عسل فى مباراة الدور نصف النهائى أمام الويلزى جويل مكين بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 97 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 10-12, 3-11, 11-3, 11-8.

بينما خسر علي فرج أمام منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 98 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 17-19, 12-10, 13-11.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الثانى شهر مارس، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى.. مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفى دييجو إلياس فى المركز الثانى، وتقدم الإنجليزى محمد الشوربجى للمركز الثالث، بينما تراجع على فرج للمركز الرابع، واستمر النيوزيلندى بول كول فى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجى فى المركز السادس، وتقدم طارق مؤمن مركزين ليحتل التصنيف السابع، والفرنسى فيكتور كورين فى المركز الثامن، مازن هشام فى المركز التاسع، وفارس الدسوقى فى المركز العاشر.