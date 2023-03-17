شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد.. زيزو وشلبى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائرى مكون من :

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: مصطفى شلبى، سيف الدين الجزيرى، أحمد مصطفى زيزو.

الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

وافتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

وافتتح شباب بلوزداد دور المجموعات بالفوز على الزمالك بهدف دون رد ثم خسر من الترجى بهدف دون رد ثم خسر من المريخ السودانى بنفس النتيجة ثم عاد وحقق الفوز على المريخ بهدف دون رد.