شكرا لقرائتكم خبر عن "الحضور" يمنع عبد الله السعيد من الحصول على رخصة التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة طلب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للحصول على رخصة تدريب فى الوقت الحالى، بعدما طلب اللاعب استثنائه من الحضور اليومى بسبب انشغاله بالمباريات والتدريبات.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للسعيد على ضرورة الحضور لأنه شرط أساسى وفقا لتعليمات كاف ولا يمكن استثناؤه.

وانطلقت مؤخرا محاضرات الحصول على رخصة التدريب A بمشاركة 25 مدربا ومدربة وهم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

فى سياق آخر أكد جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة a نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.

وقال جمال محمد على: إن سليمان حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام 2015 لذا من حقه الحصول على الرخصة a حاليا.

وتابع أن سليمان من أوائل المدربين الذين تقدموا بالأوراق قبل الموعد النهائى للإغلاق من الاتحاد الأفريقى، ورغم أنه لاعب دولى كان يمكنه الدخول بالمسار السريع ولكنه أهل نفسه من قبل الاعتزال.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى قرر تعيين وليد سليمان لاعب الأهلى السابق نائبًا لرئيس قطاع الناشئين، وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة فى المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يقوم وليد سليمان بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزى، ثم معايشة أخرى مع برشلونة الإسبانى.. فضلًا على قيامه فى الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة الفيفا من جامعة القاهرة.