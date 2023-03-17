شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على القطن فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة مصيرية الليلة حينما يواجه نظيره القطن الكاميرونى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للقطن الكاميرونى 250 ألف يورو.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلى الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبى ونادى الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.