شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام الأندية الجزائرية قبل مواجهة شباب بلوزداد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائرى الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2022 / 2023 عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الرابعة مع الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى.

واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 22 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 3 ، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفاً فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 12 هدفا.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر في 13 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 وهزم بثلاثة مباريات وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفاً بالشباك الجزائرية مقابل 10 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

ومن المفارقات فى تاريخ مواجهات الزمالك والأندية الجزائرية على المستوى القاري، هو تمكن بطل مصر من بلوغ المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا مع كل نسخة يصطدم خلالها بهم باستثناء نسخة 2017 و 2021 اللذان توج بهم الاهلى، فبلغ نهائي المسابقة نسخ 1984 وتُوج باللقب عقب الإطاحة خلال مشواره بشبيبة القبائل، وتُوج بلقب 1993 بعد إزاحة مولودة وهران، كما حصل على لقب وصيف نسخة 2016 بعد التفوق على بجاية بثمن نهائى المسابقة.

وشهد صدام الزمالك والأندية الجزائرية تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه بنسخة 2019 بعد تخطى عقبة نصر حسين داى الجزائرى في دور المجموعات.

فى نسخة 2005 وفى البطولة العربية حقق الزمالك أكبر فوز على الأندية الجزائرية بعدما فاز بخماسية دون رد على مولودية وهران.

بينما كانت أكبر خسارة للزمالك ضد أندية الجزائر، كانت فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 1984 وكانت ضد شبيبة القبائل، وخسر الأبيض ذهابا 3-1.

والتقى الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائرى في نسخة 2021 التي توج بها الاهلى وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب بدور المجموعات وفاز بمباراة الإياب بهدفين دون رد.