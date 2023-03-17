شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام القطن.. عبد القادر وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، فى المقابل تكبد القطن أربع هزائم متتالية فى مجموعه وتأكد وداعه للبطولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام القطن الكاميرونى مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، محمد هانى.

خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد قندوسى.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسى تاو.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

لا بديل للأهلى سوى الفوز على القطن فى مواجهة الليلة من أجل الحفاظ على آماله فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، منتظرا نتيجة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى ضد الهلال السودانى، والمقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.