شكرا لقرائتكم خبر عن ختام كأس العالم للدراجات بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم، منافسات بطولة كأس العالم لدراجات المضمار المقامة على مضمار استاد القاهرة الدولى بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتشارك فى البطولة 58 دولة، وتكمن أهمية البطولة فى كونها إحدى البطولات التى تساهم فى النقاط الترتيبية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وغادر ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولى القاهرة صباح أمس، وذلك بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم للدراجات للكبار، وأشاد لابرتيان بتنظيم مصر لكأس العالم للدراجات وبأجواء حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن مراسم افتتاح البطولة كانت مميزة، وأبهرت كل الحاضرين من مسئولى الاتحاد الدولى وممثلى البعثات المشاركة فى البطولة رغم بساطة الحفل.

وأوضح لابرتيان أن مصر نجحت بجدارة فى تنظيم كأس العالم ومن قبلها تفوقت فى تنظيم كأس العالم للناشئين الماضية فى 2021 ما جعل الاتحاد الدولى للدراجات يوافق بالأغلبية فى جلسته الماضية على إسناد تنظيم بطولة العالم المفتوحة القادمة لمصر والمقرر إقامتها فى مارس 2024، وذلك بعدما ظهر للجميع قدرات مصر على استضافة البطولات الكبرى واهتمام الدولة المصرية بالمنشآت الرياضية وخاصة مضمار استاد القاهرة الدولى وفقا للمعايير الدولية والأولمبية.