شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن القائمة النهائية للمنتخب عقب مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن البرتغالى روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتيهما الأفريقية أمام القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع القطن بالكاميرون في السادسة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة فيما يلتقى الزمالك مع شباب بلوزداد بالجزائر فى دورى الأبطال .

وأعلن محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى، إن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة سيعقد مؤتمر صحفى فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لها يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارين لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين اليوم استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.