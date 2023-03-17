شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبى المصرى بحصد كأس الرابطة لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالتعامل بجدية مع مباريات كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك من أجل الوصول إلى اللقب ومصالحة جماهير بورسعيد، بعد تبخر أحلام المربع الذهبي في الموسم الجاري، بسبب حالة عدم الاستقرار الفني الاي عانى منها الفريق في بداية الموسم.

كما صرف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، جزءا من مستحقات لاعبي الفريق الأول بالنادي، وذلك لتحفيز هم على مواصلة العروض القوية، بعدما حصد الفريق البورسعيدي انتصارين متتاليين في مسابقة الدوري.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد حددت الساعة التاسعة والربع مساء يوم الاثنين، الموافق 27 مارس الجاري، موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.