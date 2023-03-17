شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شباب بلوزداد اليوم فى مهمة تصحيح المسار بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة صعبة، في التاسعة مساء ،اليوم، الجمعة على ملعب " 5 جويلية 1962" بالجزائر، عندما يواجه نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتتمثل صعوبة مواجهة الزمالك أمام بطل الجزائر كونها مصيرية، وتحدد بنسبة كبيرة مشوار الأبيض، من استمرار آماله في المنافسة على بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو التوديع في حال حقق فارس ميت عقبة أي نتيجة غير الفوز، خصوصاً في ظل تعقد موقفه في ترتيب المجموعة التي يحتل فيها المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف الترجى التونسى المتصدر بـ 9 نقاط، وشباب بلوزداد الذى يحجز المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل المريخ السودانى المجموعة بنفس رصيد بطل مصر من النقاط.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود، على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى، من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع الفوز الذى يقرب الفريق الأبيض من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة تصحيح المسار أفريقياً، والتركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى، ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

وشدد المدير الفني للزمالك على لاعبي الفريق بضرورة تنفيذ المطلوب منهم بكل دقة ،في ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائري، مؤكداً لهم أن هذا اللقاء مصيرى ولا بديل فيه سوى تحقيق الفوز، لإنعاش أمالهم في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بـ الونش أساسياً في دفاع الزمالك بعد اكتمال جاهزيته الفنية على أن يكون التشكيل كالتالى :حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيف جعفر،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- سيف الجزيري- مصطفى شلبي.

من ناحية أخرى ناشد نادي شباب بلوزداد في بيان رسمي جماهيره بالتحلي بالروح الرياضية أمام الزمالك حتى لا يتعرض النادي إلى عقوبات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد تحرم الفريق من جمهوره في الأدوار المقبلة.

من جانبه أكد نبيل الكوكى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى شباب بلوزداد الجزائرى أنه لا توجد فرق أكبر من الأخرى في دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن كل الفرق تملك نفس الحظوظ، وبالنسبة لبلوزداد فمباراة الزمالك هي مفتاح التأهل في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل شباب بلوزداد المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: أليكسيس جويندوز،خط الدفاع: سفيان بوشار - مختار بلختير - يوسف لعوافي - معاد حداد،خط الوسط: حسام الدين - زكريا دراوي - أكرم بوراس،خط الهجوم: محمد بلخير - أنايو إيوالا - ليونيل وامبا.