شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى ينقل معسكره لاستاد المقاولون استعدادا لـ ودية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل المنتخب الاولمبي لكرة القدم معسكره المغلق من استاد الدفاع الجوى إلى استاد المقاولون العرب اليوم الجمعة، ضمن التجهيز للقاء الودى مع منتخب السودان المقرر له السبت في السادسة مساء بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتعتبر ودية السودان آخر بروفه للمنتخب الأولمبى قبل مباراة الذهاب مع زامبيا يوم 22 مارس الجاري بالدفاع الجوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"، حيث يقام لقاء العودة يوم 26 مارس فى زامبيا والفائز من مجموع المباراتين يتأهل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التى تستضيفها المغرب ، ويتأهل منها الثلاث منتخبات الأولى لأولمبياد باريس 2024، على أن يلعب صاحب المركز الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي على بطاقة التأهل الرابعة للأولمبياد.

شهدت تدريبات أولمبى الفراعنة خلال اليومين الماضيين تركيز الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال و بيدرو محلل الأداء على الجوانب الفنية والخططية للاعبين.

كما شهد التدريب حماس وإصرار وروح عالية من اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر جميعا باستثناء لاعبي الأندية المرتبطة بمباريات افريقية وهم لاعبي الاهلى والزمالك وبيراميدز فيوتشر والمقرر انضمامهم عقب الانتهاء من مباريات انديتهم.. وتواجد الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة في المعسكر كعادته لمتابعة كل كبيرة وصغيرة وشاهد التدريب بالكامل.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى، عقب العودة من مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.