شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بالفرصة الأخيرة أمام القطن الكاميرونى الليلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، فى المقابل تكبد القطن أربعة هزائم متتالية فى مجموعه وتأكد وداعه للبطولة.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى

خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات فيما عادل وتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة.

وقاد كولر الأهلى فى 30 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 53 هدفا وتلقت شباكه 25 هدف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

وبدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى ثلاث هزائم أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام الاهلى بثلاثية دون رد.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وعدم الإستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالإستفادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون الليلة ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر.

ويستعيد الاهلى جهود نجميه حسين الشحات وخالد عبد الفتاح في مباراة القطن الكاميرونى بعد تعافيهم من الإصابة فيما يغيب و أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الاصابة للإصابة كما يغيب التونسى محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

في المقابل، أكد هامان جابريل، المدير الفنى لنادى القطن الكاميرونى، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى، حيث قال للاعبيه:"لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم كل ما لدينا داخل أرضية ملعبنا ووسط جماهيرنا ، ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء".

وأضاف جابريل: "الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا وهو ما يصعب من مهمتنا أكثر بعد خسارة المارد الأحمر من صن داونز بخماسية، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر".

وواصل مدرب القطن الكاميروني: "الأهلي عملاق الكرة الأفريقية ولديه كل الاحترام وسنحاول بذل كل ما لدينا أمامهم لمحاولة خطف أي نقاط، وما نحاول تحقيقه مع القطن الكاميروني في الوقت الحالي خاصة مع الصعوبات الكبيرة المالية التي نواجهها لكننا نحاول التعامل معها".