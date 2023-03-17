شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. السكة الحديد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 42 نقطة، بعد مرور 21 جولة من دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق زد بفارق الأهداف قبل مباريات الأسبوع الثانى والعشرين.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم..

1 السكة الحديد 42 نقطة

2 زد 42 نقطة

3 وادى دجلة 41 نقطة

4 القناة 39 نقطة

5 بتروجت 35 نقطة

6 الترسانة 32 نقطة

7 الاتصالات 30 نقطة

8 منتخب السويس 29 نقطة

9 العبور 29 نقطة

10 بورتو السويس 27 نقطة

11 الإنتاج الحربى 24 نقطة

12 مستقبل وطن 23 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

14 إيسترن كومبانى 20 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يستضيف فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الكرواتى توليتش المدير الفني لفريق دجلة في تحقيق أهم فوز هذا الموسم وإزاحة السكة من صدارة ترتيب المجموعة وانتزاع المركز الأول حال سقوط زد أمام بتروجت، في المقابل طالب أمير عزمى مجاهد لاعبيه بضرورة العودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة الصدارة وإبعاد أحد المنافسين على الصدارة مؤقتا من المنافسة والتقدم خطوة مهمة نجو العودة للممتاز.

ويحل فريق زد صاحب المركز الثانى برصيد 42 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد في العودة لسكة الانتصارات مجددا وتحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشواره وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة السكة ودجلة، فكل النتائج تصب في مصلحته، في المقابل يأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت في مواصلة سلسة الانتصارات الرائعة والتقدم أكثر في جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبى مستفيدا من مواجهات فرق المقدمة مع بعضها.

ويستقبل فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فريق القناة صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، ويأمل أبو بكر فودة مدرب إيسترن كومبانى في خطف الفوز في محاولة للهروب من الهبوط للقسم الثانى، فيما يسعى محمد حليم مدرب القناة إلى استعادة التوازن والعودة بالنقاط الثلاثة واستغلال مباريات الفرق التي تسبقه مع بعض من أجل العودة مجددا إلى الصدارة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من منتخب السويس مع النصر، كهرباء الإسماعيلية مع الترسانة، العبور مع الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع بورتو السويس، بتروجت مع زد.