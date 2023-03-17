شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى تاسع جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الجمعة، 3 مواجهات قوية على صعيد تاسع جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023، بين كلا من ،الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والزمالك مع البنك الأهلى .

فيما تقام الجولة العاشرة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع سموحة .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.