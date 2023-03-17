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اليوم.. مواجهات قوية فى تاسع جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الجمعة، 3 مواجهات قوية على صعيد تاسع  جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023، بين كلا من ،الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والزمالك مع البنك الأهلى .

 

فيما تقام الجولة العاشرة  الجمعة  المقبلة بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع سموحة .

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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