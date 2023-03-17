شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق الفوج الثالث من معسكر الحكام استعداداً للمسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم ،الجمعة، الفوج الثالث والأخير من معسكر الحكام الذي بدأ يوم 13 مارس الماضي وشهد مشاركة الحكام على 3 أفواج بأحد فنادق القاهرة، تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على أن ينتهى في 19 مارس الجاري.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تقسيم الحكام المنضمين للمعسكر وعددهم 150 حكما إلى 3 أفواج، بحيث يشمل كل فوج منهم 50 حكما متنوعين بين حكام ساحة ومساعدين وحكام فيديو.

ونجحت لجنة الحكام برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، في تنظيم معسكر لتطوير التحكيم المصرى لمدة أسبوع لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار ، وكشف توفيق السيد عضو لجنة الحكام أن المعسكر سيشهد تواجد 150 حكما، وسيكون الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم فى كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم فى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.