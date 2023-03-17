شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لقاءات قوية اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. بتروجت مع زد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة، 7 مباريات مفصلية في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى، بين وادى دجلة مع السكة الحديد، منتخب السويس مع النصر، كهرباء الإسماعيلية مع الترسانة، إيسترن كومبانى مع القناة، العبور مع الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع بورتو السويس، بتروجت مع زد.

يستضيف فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يأمل الكرواتى توليتش المدير الفني لفريق دجلة في تحقيق أهم فوز هذا الموسم وإزاحة السكة من صدارة ترتيب المجموعة وانتزاع المركز الأول حال سقوط زد أمام بتروجت، في المقابل طالب أمير عزمى مجاهد لاعبيه بضرورة العودة بالنقاط الثلاثة من أجل مواصلة الصدارة وإبعاد أحد المنافسين على الصدارة مؤقتا من المنافسة والتقدم خطوة مهمة نجو العودة للممتاز.

ويحل فريق زد صاحب المركز الثانى برصيد 42 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد في العودة لسكة الانتصارات مجددا وتحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشواره وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة السكة ودجلة، فكل النتائج تصب في مصلحته، في المقابل يأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت في مواصلة سلسة الانتصارات الرائعة والتقدم أكثر في جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبى مستفيدا من مواجهات فرق المقدمة مع بعضها.

ويستقبل فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، فريق القناة صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، ويأمل أبو بكر فودة مدرب إيسترن كومبانى في خطف الفوز في محاولة للهروب من الهبوط للقسم الثانى، فيما يسعى محمد حليم مدرب القناة إلى استعادة التوازن والعودة بالنقاط الثلاثة واستغلال مباريات الفرق التي تسبقه مع بعض من أجل العودة مجددا إلى الصدارة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من منتخب السويس مع النصر، كهرباء الإسماعيلية مع الترسانة، العبور مع الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع بورتو السويس، بتروجت مع زد.