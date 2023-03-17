شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائرى الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى دورى الابطال

الزمالك فى أربعة جولات بدور المجموعات بدورى الابطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

مشوار شباب بلوزداد فى دورى الابطال

وافتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

وافتتح شباب بلوزداد دور المجموعات بالفوز على الزمالك بهدف دون رد ثم خسر من الترجى بهدف دون رد ثم خسر من المريخ السودانى بنفس النتيجة ثم عاد وحقق الفوز على المريخ بهدف دون رد.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية الجزائرية

واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 22 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 3، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفاً فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 12 هدفا.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 13 مباراة، فاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 وهزم بثلاثة مباريات، وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفاً بالشباك الجزائرية مقابل 10 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 20.58 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائر 13.40 مليون يورو.

لاعبون جزائريون لعبوا للزمالكقاسى سعيد

الجزائرى قاسى سعيد أنتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب للأبيض لمدة موسمين عامى 1996 و1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك و ينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

محمد أمين عودية

الجزائرى محمد أمين عودية أنتقل لصفوف نادى الزمالك عام 2010 قادما من نادى وفاق سطيف الجزائرى لكن مسيرته مع الأبيض لم تكلل بالنجاح ليعود لصفوف النادى الجزائرى فى الموسم التالى.