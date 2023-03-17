شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ13 بالمرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثالثة عشر بالمرحلة الثانية بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الزمالك مع سبورتنج والجزيرة مع الأهلى وسموحة مع الطيران والمعادى مع الشمس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.