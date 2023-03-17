شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والقطن اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع نظيره القطن الكاميرونى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة :

مشوار الأهلى فى دورى الأبطال

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى

خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات فيما عادل وتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة.

مشوار القطن فى دورى الابطال

بدأ القطن الكاميرونى مشواره فى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو فى الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس فى دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى ثلاثة هزائم أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام الاهلى بثلاثية دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

الأهلى يتفوق على القطن فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للقطن الكاميرونى 250 ألف يورو.

مواجهات الأهلى مع القطن الكاميرونى

سبق أن التقى النادى الأهلى مع القطن الكاميرونى فى خمسة مواجهات، أربعة منها فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والخامسة فى كأس الكونفيدرالية، وخلال المواجهات الخمسة أقيمت 9 مباريات بين الفريقين، فاز الأهلى فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاث، ولم يفز القطن الكاميرونى فى أى مباراة على الأهلى، وأحرز لاعبو الأهلى 17 هدفًا فى مرمى القطن مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو القطن الكاميرونى فى مرمى الأهلي.