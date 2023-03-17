شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يستعد لمواجهة المغرب ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما اليوم الجمعة لمواجهة نظيره المغربي في المباراة المقرر لها غدا السبت ببطولة شمال إفريقيا

وخسر المنتخب من الجزائر أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة شمال إفريقيا الودية للسيدات، المُقامة في تونس خلال الفترة الجارية والمقرر استمرارها حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري.

وحققت لاعبات منتخب مصر فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا، وسجل ثلاثية لاعبات المنتخب كلا من نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف.

وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين فى كل جولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره فى البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، بينما سيلاقى الجزائر يوم 16 مارس، ويختتم مشواره فى البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكى، ليلى سيف زاهر، مى مجدى، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكرى، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعى، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودى عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحى، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىى رودينا عبدالرسول، عزة فولى، دانا كريم وجيدا المستكاوي.