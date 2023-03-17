شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق بطولة الجمهورية للقوس والسهم بملاعب نادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ،الجمعة، منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم على ملاعب نادى الصيد، بمشاركة 259 لاعبا ولاعبة فى جميع المراحل العمرية المختلفة.

ومن المنتظر أن تقام المنافسات على مدار يومين، بمشاركة اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 10 هيئات وأندية على رأسها الصيد ووادى دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهورى وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من جميع المشاركين خاصة وأنها ستمنح الحافز الرياضى للاعبين، مما يجعل يزيد من قوة المنافسة بين جميع اللاعبين واللاعبات.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر لمنافسات البطولة لتسليم الميداليات للفائزين وأصحاب المراكز الأولى.