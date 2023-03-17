شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة مصيرية الليلة حينما يواجه نظيره القطن الكاميرونى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دورى أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلى لدورى المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلى الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبى ونادى الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دورى الابطال

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.