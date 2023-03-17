شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 4 ناشئين للفريق الأول بغزل المحلة استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بـ4 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في مران الفريق الأول الذي أُقيم اليوم، الخميس، لمواجهة الغيابات التي يعاني منها الغزل قبل مباراة الإسماعيلي في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وشهد مران الفريق الأول اليوم مشاركة 4 من الناشئين، هم: محمد يسرى مواليد 2001 ويشغل مركز وسط الملعب، وعاطف حكيم يشغل مركز المهاجم من مواليد 2005، وعبد الله زيدان يشغل مركز المدافع من مواليد 2001، ومحمد ربيع "ريشا" يشغل مركز الظهير الإيسر من مواليد 2001.

ويأتى قرار تصعيد الناشئين بسبب غياب أكثر من لاعب عن تدريبات الفريق الحالية أبرزهم، عبد الرحمن عاطف المُنضم للمنتخب الأولمبي استعداداً لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس، كما يغيب حميد ماو لانضمامه لمنتخب تنزانيا استعداداً لخوص تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، فيما يغيب الأيفواري إبراهيما كونيه للإصابة، حيث تقرر سفره إلى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام هناك قبل العودة وأسكتمال البرنامج التأهيلى.