شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لدراجات المضمار المقامة على مضمار استاد القاهرة الدولي بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في نهائي سباق الماديسون سيدات حققت فرنسا الميدالية الذهبية والدنمارك الميدالية الفضية، ونيوزلندا الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسبرنت سيدات حققت بريطانيا ميداليتين ذهبية وفضية، حيث حصدت المركز الأول والذهبية إيما فينوكان والمركز الثاني والفضية سوفي كابويل، بينما توجت لاعبة المانيا إيما هينز بالميدالية البرونزية.

وفي نهائي سباق الكيرين رجال حقق لاعب اليابان شينجي ناكانو المركز الأول والميدالية الذهبية، ولاعب ماليزيا محمد شاه شاروم المركز الثاني والفضية، ولاعب اليابان كياي أوتا المركز الثالث والبرونزية.

وفي سباق الأومنيوم رجال فاز بالميدالية الذهبية الفرنسي توماس بودات، وفي المركز الثاني لاعب إيطاليا اليا فيفياني والميدالية البرونزية الألماني روجر كلوج.

وقام الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بتسليم الميداليات للاعبين الفائزين في السباقات وقدم لهم التهنئة على النتائج المميزة التي حققهوها في سباقات اليوم.