سبورتينغ لشبونة يقصي آرسنال ويعبر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

بلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ربع نهائي الدوري الأوربي بعد تخطيه مستضيفه آرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح 5-3، إثر التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في إياب ثمن النهائي.



وسجل لآرسنال السويسري غرانيت تشاكا 19، فيما عادل لسبورتينغ لشبونة بيدرو غونسالفيس 62.



وكان حارس لشبونة، الإسباني أنطونيو آدان نجم فريقه بقيامه لـ7 تصديات الليلة ضد آرسنال، وهو أكبر عدد من التصدي له في أي مباراة في الدوري الأوروبي.



ثم تصدى لركلة ترجيح البرازيلي مارتينيلي خلال تنفيذ ركلات الحظ.



وارتأى مدرب آرسنال الإسباني ميكل آرتيتا وضع مهاجم الفريق بوكايو ساكا، أحد أفضل لاعبي فريقه هذا الموسم، على مقاعد الاحتياط، في حين شارك البرازيلي غابريال جيزوس أساسياً للمرة الأولى منذ غيابه أربعة أشهر عن الملاعب لإصابة في ركبته، علماً أنه شارك احتياطياً ضد فولهام في الدوري الأحد.



كما جلس قائد الفريق النرويجي مارتن أوديغارد على مقاعد البدلاء.



وبعد بداية متكافئة بين الفريقين، نجح آرسنال في افتتاح التسجيل إثر تمريرة امامية من الايطالي جورجينيو باتجاه مارتينيلي الذي سدد كرة صدها الحارس وتهيأت امام السويسري غرانيت تشاكا، فتابعها بيسراه في الشباك (19).



وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لآرسنال في نهاية الشوط الأول لم يتمكن من مضاعفة غلته من الأهداف.



ونزل سبورتينغ بوجه مختلف في الشوط الثاني ونجح بتسجيل هدف ولا أروع من منتصف الملعب بكرة سددها بيدرو ساقطة فوق الحارس المتقدم ارون رامسدايل (62).



وكاد ماركوس إدوارد يمنح سبورتينغ التقدم عندما انفرد بحارس آرسنال لكن تسديدته أصابت الأخير (73).



ودخل ساكا ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي في ربع الساعة الأخير لكن من دون جدوى، ليبقى التعادل سيد الموقف في الوقت الأصلي ما أجبر الفريقان على خوض وقت اضافي تبادلا فيه الهجمات وكانت الفرصة الأبرز للمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار الذي انفرد بالحارس أنتونيو أدان لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة (99).



وتدخل أدان مجددا لإنقاذ مرماه من هدف أكيد من رأسية المدافع البرازيلي غابريال (117) قبل أن تقرر ركلات الترجيح هوية الفريق المتأهل إلى ربع النهائي.



(بي إن سبورت)