أعلن تمثيل بلده الأم.. لاعب جزائري يبدي ندمه على اللعب لمنتخب فرنسا سابقا

أعلن لاعب نادي ليون، حسام عوار، تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل منتخب الجزائر بعد أن سبق له اللعب في صفوف منتخب فرنسا مباراة واحدة لن تمنعه من الدفاع عن ألوان "محاربي الصحراء".



وكان عوار (24 عاما) قد شارك في مباراة ودية مع فرنسا ضد أوكرانيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لذلك فإن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح له بتغيير جنسيته الرياضية.



وقال عوار في تصريحات أبرزها موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم "تعرفون أن جزءا كبيرا مني يحمل الهوية الفرنسية لأني ولد وكبرت هنا، لكني أيضا من أصل جزائري وتربيتي في البيت كانت جزائرية".



وأضاف "علاقتي بالجزائر قوية جدا وأقضي كل سنة عطلتي هناك مع عائلتي".



وأضاف لاعب الوسط "الترتيبات حدثت خلال عطلة الصيف في الجزائر، فاتصل بي رئيس الاتحاد الذي عبّر لي عن إمكانية الالتحاق بالمنتخب، في الواقع راودتني هذه الفكرة منذ وقت طويل لكني لم أرد أن يصدر الطلب مني حتى لا أعطي صورة أنني استغلالي. عندما مدّ لي المدرب ورئيس الاتحاد أيديهما قلت هذا قدري وهي فرصة ثانية يجب ألا أضيعها".



وشدد عوار على أن قرار الالتحاق بمنتخب الجزائر كان "اختيار القلب" نافيا أن يكون الدافع وراءه خروجه من حسابات ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.



وقال بهذا الخصوص "لو كان ذلك صحيحا لما قمت بذلك اليوم، فعمري 24 عاما وما زال أمامي 10 سنوات من اللعب وكنت سأنتظر حتى سن 27 أو 28 سنة" للالتحاق بصفوف المنتخب الجزائري.



واعتبر عوار أنه "شعر بالندم لاختيار اللعب في المنتخب الفرنسي" ووصف ذلك بأنه "لم يكن اختيارا موفقا ولا ملائما بالنسبة لي".



وانضم هذا اللاعب إلى مجموعة اختارت تمثيل الجزائر الأيام الماضية، وتضم فارس شعيبي لاعب تولوز الفرنسي، والشاب بدر الدين بوعناني مهاجم نيس الفرنسيـ بالإضافة إلى جعوان حجام مدافع نانت الفرنسي.



ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مباراتي تصفيات كأس أمم أفريقيا المرتقبة في ساحل العاج عام 2023، أمام النيجر ذهابا يوم 23 مارس/آذار في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، وإيابا في تونس يوم 27 من الشهر نفسه.



(وكالات)