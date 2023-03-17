مانشستر يونايتد ويوفنتوس يتأهلان إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عقب تكرار فوزه على مضيفه ريال بيتيس 1-صفر اليوم الخميس في إياب ثمن النهائي.



وسجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.



وانتصر مانشستر يونايتد على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة 4-1.



وفي مباراة أخرى تأهل يوفنتوس الإيطالي بفوزه على مضيفه فرايبورغ الألماني 2-صفر.



وسجل كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش (45 من ركلة جزاء) وفيدريكو كييزا (90+5) هدفي يوفنتوس.



يذكر أن فريق السيدة العجوز قد فاز في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون مقابل سجله الأرجنتيني أنخل دي ماريا.