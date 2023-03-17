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مانشستر يونايتد ويوفنتوس يتأهلان إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي

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المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عقب تكرار فوزه على مضيفه ريال بيتيس 1-صفر اليوم الخميس في إياب ثمن النهائي.
 
وسجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.
 
وانتصر مانشستر يونايتد على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة 4-1.
 
وفي مباراة أخرى تأهل يوفنتوس الإيطالي بفوزه على مضيفه فرايبورغ الألماني 2-صفر.
 
وسجل كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش (45 من ركلة جزاء) وفيدريكو كييزا (90+5) هدفي يوفنتوس.
 
يذكر أن فريق السيدة العجوز قد فاز في ذهاب ثمن النهائي بهدف دون مقابل سجله الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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