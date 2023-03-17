دلفى يفوز ببطولة الجمهورية لناشئات الكرة النسائية مواليد 2005

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الحضور وتسليم الفريق الفائز الجوائز وميداليات المركز الأول والثاني، كما حضر المباراة النهائية كل من أحمد عبد الحميد وفاطمة عبد الله مقررا الكرة النسائية وصلاح علي مدير القطاعات.

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق دلفى لناشئات الكرة النسائية لقب بطولة الجمهورية مواليد 2005 بعد فوزه على نظيره الجونة بمجموع المباراتين 4-3 في المباراة التي أقيمت اليوم.

في سياق آخر، فاز منتخب الجزائر للسيدات على منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة شمال أفريقيا الودية للسيدات، المُقامة في تونس خلال الفترة الجارية والمقرر استمرارها حتى يوم 18 من شهر مارس الجاري.

وحققت لاعبات منتخب مصر فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا، وسجل ثلاثية لاعبات المنتخب كلا من نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف.

وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين فى كل جولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره فى البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، بينما سيلاقى الجزائر يوم 16 مارس، ويختتم مشواره فى البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.