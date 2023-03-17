شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية وتدريبات بدنية للاعبى غزل المحلة استعدادا للإسماعيلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال بعمل محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في الإسماعيلي قبل مباراتهما معاً، وحرص الجهاز الفني على مناقشة عدة أمور مع لاعبي الفريق ضمن استعدادات الغزل للمباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف المعد البدني لرفع الكفاءة قبل مواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكان عبد الباقي جمال، المدير الفني للفريق، استعان بـ4 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في مران الفريق الأول الذي أُقيم اليوم، الخميس، لمواجهة الغيابات التي يعاني منها الغزل قبل مباراة الإسماعيلي في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وشهد مران الفريق الأول اليوم مشاركة 4 من الناشئين، هم: محمد يسرى مواليد 2001 ويشغل مركز وسط الملعب، وعاطف حكيم يشغل مركز المهاجم من مواليد 2005، وعبد الله زيدان يشغل مركز المدافع من مواليد 2001، ومحمد ربيع "ريشا" يشغل مركز الظهير الأيسر من مواليد 2001.

ويأتى قرار تصعيد الناشئين بسبب غياب أكثر من لاعب عن تدريبات الفريق الحالية أبرزهم ، عبدالرحمن عاطف المُنضم للمنتخب الأولمبي استعداداً لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024 بباريس ، كما يغيب حميد ماو لانضمامه لمنتخب تنزانيا أستعداداً لخوص تصفيات كأس الأمم الافريقية 2024 ، فيما يغيب الأيفواري إبراهيما كونيه للإصابة حيث تقرر سفره إلى بلاده لقضاء أجازة عدة أيام هناك قبل العودة وأسكتمال البرنامج التأهيلى .