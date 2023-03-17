أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب

فيتوريا يستقر على ضم 22 لاعبا من الدورى المصرى لقائمة المنتخب

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ضم 22 لاعبا من الدورى المصري لقائمة المنتخب المقرر الإعلان عنها خلال ساعات استعدادا لمواجهتي مالاوي.

كولر : مباراة صن داونز والهلال السودانى توازى عندنا أهمية مباراة الأهلى والقطن

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء غدٍ بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

فيتوريا يؤازر المنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا.. صور

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في استاد الدفاع الجوي.

فيريرا: الزمالك يخوض مباراة شباب بلوزداد للفوز فقط .. ولن نرضى بأى نتيجة أخرى

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اكتمال صفوف الأهلى قبل موقعة القطن الكاميرونى

اكتملت صفوف الأهلي بعد جاهزية كل اللاعبين العائدين من الإصابات قبل مباراة الفريق الأحمر ضد القطن الكاميروني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كأس مصر سبب عدم إعلان مواعيد دور الثمانية من كأس الرابطة

تسبب رغبة اتحاد الكرة في خوض دور الـ32 من كاس مصر النسخة الحالية في تأجيل اعلان مواعيد ربع نهائي كاس الرابطة.

الأهلي ينشر فيديو لآخر مران للفريق استعداداً لمباراة القطن بدورى الأبطال

نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق الأخير استعداداً لمباراة القطن بالكاميرون المقرر لها السادسة من مساء غداً، الجمعة، بدوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز تصل مدينة الرباط بالمغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى