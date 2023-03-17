شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن الهيمنة على صدارة الاسكواش في مارس بعد هزيمة الشوربجي وإلياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر فرض هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها كل من، الانجليزي محمد الشوربجي، والبيروفي دييجو إلياس ليودعا منافسات بطولة كناري كلاسيك المقامة حاليا بلندن.

بينما واصل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، مشواره في البطولة ليصل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يضمن له البقاء على عرش الاسكواش بعد خروج أقرب منافسيه.

وتنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، التي تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وتأهل الثنائي المصري، علي فرج ومصطفى عسل ، إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الدور ربع النهائي، والذي جاءت نتائج المصريين فيه كالتالي:

- فوز علي فرج لاعب وادي دجلة على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيحة 2-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 2-11, 11-7.

- فوز مصطفى عسل على منافسه بابتيست ماسوتي بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-8, 11-4.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الويلزي جويل مكين بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-5, 11-9.

- هزيمة مازن هشام أمام النيوزيلندي بول كول بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-7, 11-8.